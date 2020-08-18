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Liglerin başlangıç tarihleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak.
TFF 2 ve 3. ligin sezon başlangıcı ise 19-20 Eylül tarihlerinde olacak.
TFF, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ise 11 Eylül'de başlayacağını daha önce duyurmuştu.
Bu arada tüm liglerin sezon planlamaları da daha sonra ilan edilecek.
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