Londra kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki İngiliz kaleci ile 2022 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Joe Hart, daha önce Manchester City ile 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 75 kez koruyan Joe Hart'ın adı, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile de anılmıştı.