Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koordinasyon hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptığı bildirildi.

Yeni transfer Mame Thiam'ın takımla ilk antrenmanına çıktığı aktarıldı. İdmanda Allahyar Sayyadmanesh ile Vedat Muric'in özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, kamp çalışması için akşam saatlerinde Düzce'deki Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.