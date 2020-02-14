Bu sezon 10 deplasman maçına çıkan lider Demir Grup Sivasspor 19 gol kaydederken deplasmanda en çok gol atan takım konumunda. Trabzonspor ise ligin en golcü takımı.

Bir maç eksiği bulunan bordo mavililer 20 maçta 45 golü rakip ağlara bıraktı. Ayrıca iç sahada oynadığı 11 mücadelede 29 kez gol sevinci yaşayan Bordo-mavililer, bu alanda da lider durumda.

İki golcü takımın mücadelesinde kazananın haftayı lider kapatacak olması da maçın önemini daha da değerli kılıyor.

Kritik randevu

Liderlik yarışı veren iki takımın son maçlarına bakıldığında büyük bir çekişme görünüyor. Son 5 maçta Sivasspor ve Trabzonspor'un 2'şer galibiyeti bulunurken 1 maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarsında oynanan mücadeleden ise Sivasspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ligin golcüsü yok

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile 16 gole sahip olan Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth kırmızı kart cezalısı olmasından dolayı bu kritik mücadele görev alamayacak.