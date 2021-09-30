Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasındaki yarı final rövanş maçında, Ekvador temsilcisi Barcelona SC, Brezilya'nın Flamengo takımını ağırladı.

Guayaquil kentindeki Banco Pichincha Stadı'nda yapılan karşılaşmayı, Bruno Henrique'nin 18 ve 50. dakikadaki golleriyle Flamengo 2-0 kazandı.

Rakibine ilk maçtan sonra rövanşta da 2-0 üstünlük sağlayan Flamengo, finalde bir diğer Brezilya ekibi Palmeiras ile karşılaşacak.

2021 Libertadores Kupası finaline, 27 Kasım'da Uruguay'ın beşkenti Montevideo'daki Yüzüncü Yıl Stadı ev sahipliği yapacak.