Formula 1'in Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, Şövalye ilan edildi. Birleşik Krallık'ın yeni yıl onur listesinde yer alan 35 yaşındaki isim artık Sir ünvanı ile anılacak.

Hamilton, Michael Schumacher'in 91 yarışlık galibiyet rekorunu geçmiş ve bu sayıyı 95'e çıkarmıştı. İngiliz isim ayrıca, Schuamcher'in 7 şampiyonluk rekoruna da ortak olmuştu.

Hamilton böylece şövalye edilen 3'üncü Formula 1 pilotu olarak kayıtlara geçti. 1978 yılında Jack Brabham, 2001 yılında ise Jackie Stewart gibi şampiyon isimler de bu şerefe ulaşmıştı.