Robert Lewandowski ve Karim Benzema, performanslarıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. İki yıldız da bu sezon 30 gol barajını geçmeyi başardı.

Lewandowski, Bundesliga'da 29 maçta 32 gol kaydederek Bayern Münih'in ligde kaydettiği 86 golün önemli bir kısmını tek başına atmayı başardı. Polonyalı futbolcu ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde de 10 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.

33 yaşındaki golcü, Devler Ligi'nde gol krallığında lider konumda. Lewandowski ayrıca Almanya Süper Kupa finalinde de 2 kez gol sevinci yaşayarak toplamda 41 maçta 47 kez fileleri havalandırdı.

Karim Benzema ise Real Madrid'in lideri olmaya devam ediyor. Fransız golcü, bu sezon İspanya Ligi'nde 27 maçta 24 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla yarı finale yükselen 34 yaşındaki futbolcu, gol krallığında da 2'nci sırada bulunuyor. İki Chelsea maçında 4 gol atan Benzema, toplamda 12 gole ulaştı.

Benzema, sezonun tamamında da 38 maçta 38 gol attı. Her iki golcü de L'equipe gazetesine göre Ballon Dor'un en büyük iki adayı konumunda.