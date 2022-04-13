Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son dört takım belli oluyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-22 sezonunda çeyrek final rövanş maçları 14 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, çeyrek final rövanş turu yarın dört maçla tamamlanacak.
Üst tura kalan takımlar ise yarı final maçlarına 28 Nisan (ilk ayak) ile 5 Mayıs'ta (rövanş) çıkacak.
Çeyrek final rövanş maçlarının programı TSİ şöyle:
19.45 PSV (Hollanda) - Leicester City (İngiltere) (0-0)
22.00 Roma (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)
22.00 Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda) (3-3)
22.00 PAOK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa) (1-2)
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