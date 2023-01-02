Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 01:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lens, PSG'ye ilk yenilgisini tattırdı
[Fotograf: TRT SPOR]
Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lens, PSG'yi 3-1 mağlup etti. PSG bu sezon ilk yenilgisini alırken, Lens son 7 maçta 6. galibiyetini alarak lider PSG ile puan farkını 4'e indirdi.
Ligue 1'in zirvesini ilgilendiren maçta lider PSG, 2. sırada yer alan Lens'e konuk oldu. PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.
Frankowski'nin 5, Openda'nın 28 ve Claude-Maurice'in 47. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Lens, PSG'ye bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı. PSG'nin golünü ise 8. dakikada Ekitike kaydetti.
Son şampiyon PSG, 44 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Lens ise PSG ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.
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