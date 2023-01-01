Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aston Villa Tottenham deplasmanında kazandı
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Aston Villa, Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.
Haftaya 4. sırada başlayan Tottenham, puan tablosunun ortalarındaki Aston Villa'yı ağırladı.
Aston Villa, Buendia'nın 50 ve Douglas Luiz'in 73. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Puanını 21'e çıkaran Aston Villa 12. sırada yer aldı. Tottenham ise 30 puanda kalarak 5'inciliğe geriledi.
Etiketler: Premier Lig
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