Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, Saracchi’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak 31 Aralık itibarıyla feshedilecek.

2018'de 12 milyon avro transfer bedeliyle Leipzig’e gelen 23 yaşındaki futbolcunun Leipzig ile 30 Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

2020’nin ocak ayından itibaren 18 ay Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Saracchi, bu sezonun başında Lepzig'e döndü.

Saracchi, 2021-2022 sezonun başında dizinden sakatlanarak Alman ekibinde forma giymemişti.

Der 23-Jährige kehrte nach einer Leihe an @GalatasaraySK in diesem Sommer an den Cottaweg zurück. Insgesamt lief er in 27 Spielen für die Roten Bullen auf.



https://t.co/lyCvCYjhBx



Werde schnell wieder gesund, Marcelo! pic.twitter.com/UjggEUENCF