Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından sarı-lacivertli voleybolcular, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar'dan madalyaları alırken, üçüncülük şildini ise Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.

Fenerbahçe Opetli voleybolcular, üçüncülüğü taraftarlarla kutladı.

Eda Erdem Dündar: Bugün galibiyetle bitirmek çok önemliydi"

Kaptan Eda Erdem Dündar, maç sonunda yaptığı açıklamada, mücadele eden takım arkadaşlarını tebrik etti.

"Maça gelen seyircilere teşekkür ediyorum. Her sayıda enerjiniz bize geçti. Bugün galibiyetle bitirmek çok önemliydi. Sahada herkes yüzde yüzünü verdi. Ayrıca Arina Fedorovtseva'yı tebrik ediyorum. Genç yaşına rağmen çok iyi oynadı."