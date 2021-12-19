Maça iyi başlayan Fenerbahçe Opet, müsabakanın ilk teknik molasına 12-11 önde girdi. Servislerle etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de servisteki etkili oyunu sürdüren Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-4 önde girdi. Bu sette rakibine sadece 7 sayı imkanı veren Fenerbahçe Opet, ikinci seti 25-7 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Bu setteki skor, Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı seti olarak tarihe geçti.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncüsü Fenerbahçe Opet pic.twitter.com/BFxUucFw4y — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) December 19, 2021

Üçüncü sete daha iyi başlayan Minas, teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik mola sonrası file önünde etkili olan Fenerbahçe Opet, durumu 14-14'e getirdi.

Son bölümü oldukça çekişmeli geçen seti 28-26, maçı da 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Organizasyonda 2010 yılında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, 2012'de üçüncü olmuştu.

Salon: Ankara

Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Puecher Adrea (İtalya)

Minas: Silva, Zalewski, Daher, Cuttino, Neriman Özsoy, De Oliveira (Nascimento, Oliveira, Souza, Henrique, Vicente, Gambotta)

Fenerbahçe Opet: Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Popovic, Buse Ünal (Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç)

Setler: 18-25, 7-25, 26-28

Süre: 66 dakika (23, 16, 27)