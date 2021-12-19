Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, "4. Portekiz Grand Prix Round 1'de milli sporcumuz Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 16 ülkeden 47 yelkencinin mücadele ettiği yarışlarda ILCA 7 21 yaş altı kategorisinde birinciliği elde ederken, genel sıralamada 8. sırada yer aldı. Berkay Abay (Fenerbahçe Doğuş Yelken), yarışları 12. sırada tamamladı." ifadelerine yer verildi.