Organizasyonda dereceye girenler için Onat Kutlar Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, maratona katılan sporculara teşekkür etti. Şahin, spor kenti olduklarını belirtti.

"Aydınlık yarınlara geleceğe koşuyoruz. Gaziantep modelini, sevgi, muhabbet, kardeşlik, çok çalışma ve güçlü olma modelini bütün dünyaya model yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Aydınlık yarınlar bizim. Şehr-i emin olarak bu şehirdeki herkes ile gurur duyuyorum."

[Fotoğraf: AA]

Konuşmanın ardından Şahin ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Yarı maratonda, kadınlarda Fatma Karasu, erkeklerde ise Ersin Tekal birinci oldu. Yol koşusunda, kadınlarda Sümeyye Erol, erkeklerde ise Süleyman Bekmezci birincilik ipini göğüsledi.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca yarışmaya katılan 72 yaşındaki Gazel Demiray'a ise onur ödülü verildi.