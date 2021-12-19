Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası'na katılan 18 yaşındaki milli sporcu, değerlendirmelerde bulundu

Nisanur Erbil, 2016 yılında Samsun'daki okulunda yapılan yetenek taraması sırasında eskrimle tanıştığını, bundan bir yıl sonra ise Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne geldiğini söyledi.

Çalışmaların ardından bir yıl içinde milli takıma seçildiğini ifade eden Nisanur, 4 yıldır ay yıldızlı formayla Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşadığını vurguladı.

Gençler dünya ikinciliği ve yıldızlar Avrupa şampiyonluğu dahil çok sayıda derecesinin bulunduğunu aktaran Erbil, 3 ay sonunda belindeki sakatlığını atlatmasının ardından ilk turnuvasına Eskişehir'de katıldığını bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, turnuvalara katılmayı çok özlediğini ifade etti.

"Maç yapmayı çok özledim. O yüzden heyecanlıyım. Eskrimin özlenince çok daha güzel oynanan bir branş olduğunu düşünüyorum. İnşallah her şey güzel olur. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürekli kamp sürecindeyiz. Önümde gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonalarım var. Büyüklerde de şampiyonalardan güzel dereceler elde etmek istiyorum. Tabii ki uzun vadede hedefim olimpiyat. İlk hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak. Olimpiyattaki rakiplerime göre yaşım çok daha genç. Olimpiyatlarda sonuçların ne olacağı belli olmaz, herkes birbirini yenebiliyor. Eğer olimpiyatlara katılırsam madalyayı da hedeflemiş olurum."

Nisanur Erbil, eskrimin çağın önemli branşlarından biri olduğuna işaret ederek, küçük yaşlarda başlanması halinde bu sporun dikkat ve odaklanma konularında fayda sağladığını belirtti.

Eskrimde ferdi ve takım olarak yarışılmasının avantajlarına değinen Nisanur, çocuklara ve gençlere eskrim sporuyla ilgilenmelerini önerdi.