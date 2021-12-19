Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Deniz Hümmet ağlarla buluşturdu.

Karadeniz ekibi üst üste ikinnci galibiyetini alırken Malatya temsilcisinin 3 puan hasreti 7 maça çıktı.

Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri 16 puana yükseldi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 14 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Pohjanpalo'nun pasında ceza yayı dışında topla buluşan Umar'ın bekletmeden yerden sert şutunda, kaleci Ertan Özbir soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada kazanılan faul atışında Karim Hafez'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Umar ile Sadık Çiftpınar'ın mücadelesinde dışarı çıkan topta maçın hakemi Halil Umut Meler autu işaret etti. Topun kendisinden çıktığını söyleyen Sadık Çıftpınar'ı tebrik eden meler, kararını köşe vuruşu olarak değiştirdi.

18. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılan Cemali Sertel ceza sahası içerisine girdikten sonra pasında, Boyd topu boş durumdaki Pohjanpalo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağı Ertaç Özbir yatarak kornere çelmeyi başardı.

44. dakikada Adem Büyük'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Tetteh'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda kaleci Tarık Çetin, müdahalesinde iki direk arasına çarparak oyun alanına geri dönen topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Sabo'nun ceza sahası dışına yerden pasında Dokoviç'in bekletmeden sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, parmaklarının ucu ile topu kornere çeldi.

75. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışında Cemali Sertel'in sert şutunda, Sadık Çiftpınar yatarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı engelledi.

GOL - 80. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Alper Potuk'un ara pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Cemali Sertel'in penaltı noktasında yerden pasında, Deniz Hümmet'in sağ ayağı ile düzeltip vuruşunda top filelere gitti: 1-0

90. dakikada ceza sahası sol çaprazında Mounir'in rakibinden sıyrıldıktan sonra plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk.46 Sabo), Holmen, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano, Boyd (Dk.74 Alper Potuk), Umar (Dk.88 Yasin Pehlivan), Boldrin (Dk.65 Remy), Pohjanpalo (Dk.65 Deniz Hümmet)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Karim Hafez, Mallan, Aabid (Dk.85 Kubilay Kanatsızkuş), Ndong, Mounir, Adem Büyük, Tetteh

Sarı kartlar: Dk.47 Cemali Sertel, Dk.86 Umar (Çaykur Rizespor) Dk.42 Ndong, Dk.81 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Gol: Dk.80 Deniz Hümmet (Çaykur Rizespor)

Hamza Hamzaoğlu: Kazandığımız için mutluyuz

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirtti.

"Çok önemli bir iç saha maçı ve üst üste yine kazandık. İç sahadaki güçlü oyunumuzu istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularımız iyi katkı yaptı. Bazı oyuncularımız yoktu ama yerine oynayanlar görevlerini yaptı. Tarık ve Emir Han'a ayrı bir parantez açıyoruz."

Hamzaoğlu, çok zorlu bir rakibe karşı oynadıklarının altını çizdi.

"Rakip beş kişi savunma yapıyor. Önlerinde üç kişi. Bugün 5+4+1 oynadılar. Bu tür takımları açmak zor. Sabırlı olmak zorundaydık. İkinci yarı sabırla devam ettik. Oyunu bozmadık. Sonradan oyuna giren Alper, Remy, Deniz pas alışverişlerini doğru yaptı. Önemli üç puan aldık. Daha iyi olmamız gerekiyor. Eksiklerimiz elbette var. Bunları da geliştireceğiz."

Hamzaoğlu, kaleci Gökhan Akkan'ı hafif sakatlığı nedeniyle oynatmadığını, Gökhan Gönül'ü ise sakatlığı nedeniyle ikinci yarı riske etmeyerek oyundan çıkardığını dile getirdi.

Hamzaoğlu, taraftarların kendisini ısrarla tribüne çağırmasıyla ilgili de konuştu.

"Bu işin gerçek kahramanı futbolcular. Onların sayesinde doğru işler yapabiliyoruz. Taraftarımızın bize duyduğu saygı ve sevgi için teşekkür ediyorum. İşimiz daha bitmedi. Daha çok çalışmamız gerekiyor."

Marius Sumudica: Bu saatten sonra Malatya için büyük bir kriz başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, oyunun genelinde orta saha mücadelesi olduğunu belirtti.

Sumudica, normalde maçın 0-0 bitmesi gerektiğini vurguladı.

"Çok büyük bir şans bulamadık. Sadece direkten dönen bir topumuz var Tetteh ile. Rize'nin de birkaç şansı oldu ama temiz pozisyonlar değildi. Yedek kulübesinden beş oyuncu geldi ve rakip bu oyuncularla skoru buldu. Ben 85. dakikada değişiklik yapmak zorunda kaldım. Yedek kulübem 20 yaş altında genç ve tecrübesiz. Çok zor bu şartlarda. Tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Bu saatten sonra Malatya için büyük bir kriz başladı."