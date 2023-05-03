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Spor
AA 03.05.2023 14:31

Leeds United Gracia'nin yerine Allardyce getirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da Javi Gracia'nin teknik direktörlük görevine son verildi, yerine ise Sam Allardyce getirildi.

Leeds United Gracia'nin yerine Allardyce getirdi
[Leeds United]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 hafta önce göreve getirilen İspanyol Gracia ile teknik ekibinde yer alan Zigor Aranalde, Mikel Antia ve Juan Solla'nın görevlerine alınan kötü sonuçlar nedeniyle son verildi.

Gracia'nın yerine, 68 yaşındaki İngiliz teknik direktör Sam Allardyce takımı çalıştıracak.

30 puanla 17. sırada kümede kalma mücadelesi veren Leeds United'da deneyimli teknik adam, sezonun kalan lig 4 maçına takımın başında çıkacak.

İngiltere Milli Takımı'nı 2016'da çalıştıran Allardyce, kulüp kariyerinde ise Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace, Everton, West Bromwich Albion gibi birçok kulüpte görev aldı.


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