NBA'de 2022-2023 sezonu için geri sayım başladı. Sezon öncesi hazırlık maçları 30 eylülde başlayacak. Sezonun ilk düdüğü ise 18 Ekimde çalacak.

Yıldız oyuncu Lebron James bu yıl NBA'deki 20. sezonunu geçirecek. NBA'de bugüne kadar 20 sezon barajına sadece 8 oyuncu ulaşabildi.

En uzun oynayan ise kariyerini 2019 2020 sezonunda tamamlayan Vince Carter oldu. Carter NBA'de toplam 22 sezon oynadı.

Aralık ayında 38 yaşına girecek olan Lebron James, takımı Los angeles Lakers ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. James, mevcut kontratını tamamlar ise 23 sezon ile bu alandaki rekoru da eline geçirmiş olacak.

James'in oğlu Bronny James'in de önümüzdeki sezon NBA'de draft edilmesi bekleniyor. Bu durumda James, oğlu ile NBA'de aynı sezonda mücadele eden ilk oyuncu olarak da tarihe geçecek.