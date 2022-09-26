Teknik direktör Rob Edwards ile yollarını ayıran Watford, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Ada ekibi, teknik direktörlük görevine son olarak Beijing Guoan'ı çalıştıran Slaven Bilic'i getirdi. Hırvat teknik adam, İngiltere'de daha önce West Bromwich Albion ve West Ham United'da görev yapmıştı.