Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Slaven Bilic Ada'ya geri döndü
İngiltere Championship ekibi Watford, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Teknik direktör Rob Edwards ile yollarını ayıran Watford, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Ada ekibi, teknik direktörlük görevine son olarak Beijing Guoan'ı çalıştıran Slaven Bilic'i getirdi. Hırvat teknik adam, İngiltere'de daha önce West Bromwich Albion ve West Ham United'da görev yapmıştı.
Etiketler: İngiltere
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