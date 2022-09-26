Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arda Güler aday kadrodan çıkarıldı
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe'nin genç milli futbolcusu Arda Güler, bağırsak enfeksiyonu şikayeti nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan ile yarın İstanbul'da oynayacağı özel maç için çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlılarda Arda Güler'in dün gece karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda hastaneye götürüldüğü bildirildi.
Tetkikler ve değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu)" tanısı konulan Arda'nın tedavisine başlandığı belirtildi.
Önerilen tedavi çerçevesinde, Arda için üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlandığı kaydedildi.
Etiketler: Fenerbahçe TFF
Son Haberler
- 16:30
- 16:05
- 16:14
- 15:59
- 15:59
Sıradaki Haber
Talha Sanuç: Doğru adreste olduğumu anladım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz