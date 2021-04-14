Lazio, Vedat Muriç'e güveniyor. İtalyan kulübü, Fenerbahçe'den 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği Kosovalı oyuncunun sadece zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Sportif Direktör Igli Tare, İtalya'da sert şekilde eleştirilen Vedat Muriç'e övgü dolu sözlerle destek verdi.

Kosova basınına konuşan Tare, 26 yaşındaki oyuncunun istenilen seviyeye gelememesinde koronavirüs ve sakatlıkların etkili olduğunu belirtti.

Vedat Muriç'in Seri A'da ilk sezonu olduğunu hatırlatan Lazio Sportif Direktörü, "Vedat'ın Lazio formasıyla en iyi performansını göstereceğine yürekten inanıyoruz. İtalyan futboluna renk katabilecek bir oyuncu. Onun için doğru zaman gelecektir" dedi.

Seri A'da 19 maçta forma giyen Vedat Muriç, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Kosovalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde şans bulduğu 5 karşılaşmada skor üretemezken, İtalya Kupası'nda 2 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

