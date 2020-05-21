Haber Giriş: Kaynak: İHA
La Liga 12 Haziran'da başlayacak
[Fotoğraf: AA]
La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran Cuma günü Sevilla - Real Betis derbisiyle başlaması yönünde karar alındığını açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen İspanya La Liga, 12 Haziran'da başlayacak. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin Sevilla-Real Betis maçıyla start alacağını duyurdu.
Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'dan futbolseverleri mutlu edecek haber geldi.
La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran'da Sevilla-Real Betis maçıyla başlayacağını açıkladı. Resmi fikstürün takımlara 28 Mayıs tarihinde bildirileceği de ifade edildi.
Öte yandan La Liga'nın korona virüs protokolüne göre oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi" kullanılacak.
Etiketler: La LigaSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 22:44
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