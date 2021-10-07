Geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankart ile Kupa Voley sahibi Spor Toto, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti Spor Toto 26-24 alarak 1-0 öne geçti.

Ziraat Bankkart, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci sette 25-21'lik skorla eşitliği yakaladı: 1-1

Hücumda Ter Maat ve Atanasov ile etkili olan Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-22 önde bitirdi: 2-1

Dördüncü sette daha üstün bir oyun ortaya koyan Spor Toto 25-22'lik skorla final setine moralli girdi: 2-2

Final setinde etkili oyunuyla rakibine karşı tekrar üstünlük kuran Ziraat Bankkart maçı 15-12 önde bitirerek salondan 3-2 galip ayrıldı.

Ziraat Bankkart'ta Ter Maat 26, Spor Toto'da ise Sharifi 23 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

Yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanan final maçında her iki takım seyircisi de müsabakaya alındı.