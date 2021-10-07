Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Umalt Demirel, ilk turda Azerbaycanlı Narmian Mirzayev, ikinci turda Avusturyalı Samuel Gassner, 3. turda Rus Kantemir Khazhmetov'u yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Sloven Jus Mecilosek, yarı finalde de Fransız Joan-Benjamin Gaba engelini geçen Umalt, finalde Rumen Adrian Sulca'ya yenilerek gümüş madalya aldı.

Kadınlar 57 kiloda ilk turu bay geçen Özlem Yıldız, sırasıyla Moğol Namuundalai Altankhundaga, Letonyalı Anastasija Sokirjanska ve Avusturyalı Lisa Grabner ile yaptığı karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Rus Ksenlia Galitskaia'ya mağlup olan Özlem, bronz madalya müsabakasında İtalyan Veronica Toniolo'yu yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kadınlarda 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan üçüncü, Habibe Afyonlu ikinci turda, 57 kiloda Hasret Bozkurt ikinci turda rakiplerine yenildi.

Şampiyonada yarın erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ve Ahmet Çuhadar müsabakalarını yapacak.