Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce saat 17.30'da başlaması planlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçı 17.00'ye, saat 20.30'da oynanması planlanan Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor müsabakası ise 19.15'e alındı.