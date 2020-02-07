İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi. Tek maç üzerinden oynanan maçlarda; Barcelona, Real Madrid, Valencia ve Villarreal turnuvaya veda etti.

Böylece 17 yıl sonra favori takımlar yarı final yüzü göremedi. Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşan Barcelona, duraklama dakikalarında yediği golle rakibine 1-0 yenildi.

Sportif Direktör Eric Abidal ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Lionel Messi, 90 dakika sahada kaldı.

Santiago Bernabeu stadı'nda Real Sociedad'a 4-3 mağlup olan Real Madrid de taraftarını üzdü.

Valencia'yı 2-1 yenen Granada, Villarreal engelini 4-2 ile aşan ikinci lig ekibi Mirandes, yarı finale çıkan diğer takımlar oldu.