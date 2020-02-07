CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 5. maçların ardından gruplar da şekillenmeye başladı. Eczacıbaşı Vitra grup liderliğini ve çeyrek finali garantiledi.

Fenerbahçe Opet en iyi grup ikincilerinden biri olarak, VakıfBank ise ya grup lideri ya da grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacaktır.

Avrupa’daki Türk derbisiyle başlayalım. Gerçekten de sadece ülkemizde değil tüm Avrupa’da sonucu merak edilen maçlardan biriydi Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Vitra mücadelesi. İki takımın da yüzde 43 ile hücum ettiği, 5’er ace bulduğu maçta galibi küçük nüanslar belirledi.

Eczacıbaşı Vitra grupların ilk maçında olduğu gibi bir kez daha rakibini 5 set sonunda geçmeyi başardı. Turuncu beyazlılar yine ilk maçta olduğu gibi hücumda orta oyuncu katkısını minimumda tutarak galibiyete ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Zira ellerinde Tijana Boskovic gibi bir süper yıldız vardı. Boskovic hücumda 62 top aldığı maçı 35 sayı ve yüzde 53 ortalamayla tamamladı. Boskovic bu performansla maçın da en değerli oyuncusu olmayı başardı. Eczacıbaşı Vitra Hande Baladın’dan 16, Natalia Pereira’dan ise 14 sayılık katkı aldı.

İki takım arasındaki en büyük fark orta oyuncuların performansıydı. Eczacıbaşı Vitra orta oyuncularından toplam 12 sayılı katkı aldı. Bu 12 sayının 5’i blok, ikisi ace’ti. Yani Beyza Arıcı+Yasemin Güveli 5 setlik maçta toplam 5 hücum sayısı üretti.

Fenerbahçe Opet’te ise Bahar Toksoy Guidetti 10, Eda Erdem Dündar 19 sayıyla oynadı. Bahar’ın 10 sayısının 4’ü blok, Eda’nın 19 sayısının 8’i blok 2’si ace. Bu 2 oyuncunun hücumda ürettiği toplam sayı ise 15.

[Fotoğraf: AA]

Kısacası Fenerbahçe Opet orta oyuncularını da maçın içine çekerek daha fazla hücum opsiyonu üretme yoluna giderken, Eczacıbaşı Vitra oyunu köşelere yıktı ve sonuca böyle gitti.

Lauren Gibbemeyer turuncu beyazlılar için önemli bir blok ve hücum opsiyonuydu. Ancak ayak bileği burkulduğu için bu maçta oynayamadı. Fakat Gibbemeyer’li oyun kurgusunda da Eczacıbaşı Vitra çok fazla orta oyuncu performansı alan bir takım değil. Zira ilk grup mücadelesinde Gibbemeyer oynamış ancak takımın orta oyuncu hücum katkısı yine 7 sayıda kalmıştı.

Eczacıbaşı Vitra 5 setlik Fenerbahçe Opet galibiyetiyle grup liderliğini garantiledi. Fenerbahçe Opet ise son maçını Finlandiya ekibi Salo ile kendi evinde yapacak. Salo tüm gruplar içinde en zayıf takım görünümünde. Fenerbahçe Opet rotasyonla oynasa dahi rahat bir galibiyet alacaktır.

Şampiyonlar Ligi’ndeki bir diğer takımımız ise Vakıfbank. Şampiyonlar Ligi ilk maçında kendi evinde Scandicci’ye 3-2 kaybeden sarı siyahlılar rövanşı İtalya’da 3-0’lık skorla aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yeni transfer Michelle Bartsch-Hackley ikinci resmi maçında da göz doldurdu. yüzde 67 mükemmel servis karşılama, yüzde 44 hücum oranı ve 15 sayıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Rakibine her istatistik kaleminde üstünlük kuran sarı siyahlı ekip liderliği de ele geçirdi.

Maja Ognjenovic yine gözlerin pasını sildi ve maçın en değerli oyuncusu oldu. Vakıfbank son maçını deplasmanda 3-2 yendiği Lokomotiv Kaliningrad ile evinde oynayacak.

Sıra dışı gelişmeler olmazsa Şampiyonlar Ligi’nde son 8 takım arasında 3 Türk ekibi olacak. Bu gerçekten mükemmel bir başarı. Mayıs ortasında Berlin’de oynanacak Süper Final’de umuyoruz ki 2 takımımızı birbirlerine karşı oynarken görürüz. Zira bu, her geçen gün gelişen Türk voleybolu için bir başka dönüm noktası, bir başka tarihi an olacaktır.