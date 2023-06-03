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Spor
TRT HABER / AA 03.06.2023 18:46

Küme düşme hattında kritik mücadele

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşıyor.

Küme düşme hattında kritik mücadele

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yöntiyor.

Ligden düşmesi kesinleşen İstanbul ekibi, 34 haftada topladığı 30 puanla 17. sırada bulunuyor. Bitexen Giresunspor ise 34 haftada topladığı 34 puanla, haftaya 16.sırada girdi.

Karadeniz ekibi, HangiKredi Ümraniyespor'a mağlup olması halinde lige veda edecek. Bu karşılaşmanın berabere ya da Giresunspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda ise kümede kalma mücadelesi son haftaya taşınacak.

İstanbulspor, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle bu hafta hükmen galip gelecek ve puanını 38'e yükseltecek. İstanbulspor ile Bitexen Giresunspor arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Ümraniyespor1-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Küme düşme hattında kritik mücadele

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