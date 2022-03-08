Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Vakfın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün kamuoyu ile paylaşılan Süper Lig ile 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanları başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfının hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.