Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 22:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kulüpler Birliği'nden açıklama
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından alınan hakem kararları ile ilgili bilgilerinin ve dahlinin olmadığını açıkladı.
Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Vakfın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün kamuoyu ile paylaşılan Süper Lig ile 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanları başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfının hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.
???? KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/AgY3Wpbz6W— Kulüpler Birliği (@kulupler) March 8, 2022
Etiketler: TFF
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