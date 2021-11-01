Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kulüp başkanı mağlubiyet sonrası futbolcuları otobüsten indirtti
Arjantin Ligi'nin 19. haftasında evinde Gimnasia La Plata'ya 1-0 mağlup olan Boca Juniors'ta karşılaşma sonrası ilginç anlara sahne oldu. Kulüp ikinci başkanı Riquelme, futbolcuları takım otobüsünden indirip sert bir konuşma yaptı.
Boca Juniors, Arjantin Ligi'nin 19. haftasında Gimnasia La Plata'ya 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşma sonrası mağlubiyete sinirlenen ikinci başkan ve futbolun efsane isimlerinden Juan Roman Riquelme rüzgarı esti.
43 yaşındaki futbol adamının yenilgi sonrası futbolcuları bindikleri takım otobüsünden indirip soyunma odasında sert bir konuşma yaptığı öğrenildi.
Riquelme'nin futbolcuları takım otobüsünden indirdiği o anlar böyle kaydedildi:
AHORA | Riquelme hizo bajarse a los jugadores del micro y los reunió a todos en el vestuario.— Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) October 31, 2021
@Tato_Aguilera pic.twitter.com/wKgiChSPJr
Etiketler: Arjantin
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