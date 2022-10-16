Kula Belediyesi tarafından Kula Spor Kompleksi güreş sahasında 13 boyda gerçekleştirilen organizasyona güreşseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hasan Cengiz’in başpehlivan olduğu müsabakalarda Kürşat Korkmaz ikincilik, Serdar Yıldırım ve Kaan Kaya ise üçüncülük kürsüsüne birlikte çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Düzenlenen güreş ağası ihalesini ise iş adamı Ahmet Öksüz 600 bin Türk lirası bedelle kazanarak güreş ağası oldu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Güreş bizim gelecek nesillere aktarmamız gereken önemli bir kültür mirasımız. Atalarımız bu güreş geleneğini yüzyıllardır bütün zorluklara rağmen devam ettirmişler. Bizler de gelecek nesillere güreş geleneğimizi aktarmak için çalışıyoruz." diye konuştu.