Sezona iyi bir başlangıç yapan Arsenal, Elland Road Stadı'nda oynanan maçı, 35. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 kazandı. Ev sahibi ekipte Patrick Bamford, kazanılan penaltıyı 64. dakikada golle sonuçlandıramadı.

Bu sonucun ardından 10 maç sonunda 27 puana ulaşan Arsenal, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Leeds United ise 9 puanda kaldı.

Öte yandan, statta yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle karşılaşma 4. dakikada durdurulurken, sorunun çözülmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 40 dakika gecikmeli sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Chelsea kazandı Manchester United berabere kaldı

Öne çıkan diğer maçlarda Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 6. ve 65. dakikalarda Mason Mount'un ağları sarsmasıyla 2-0 mağlup etti.

9 maç sonunda 19 puana ulaşan Chelsea dördüncü, 9 puanlı Aston Villa ise 16. sırada yer aldı.

Manchester United ise konuk ettiği Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 72. dakikada yerini Marcus Rashford'a bıraktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

16 puanlı Manchester United 5'inci, 15 puanlı Newcastle United ise 6. sırada bulunuyor.