Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Dolmabahçe'da kazanan çıkmadı. Bol gollü ve heyecan dolu dev mücadelede puanlar paylaşıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 29. dakikada Larsen (kendi kalesine) ve 70. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 11. dakikada Maxi Gomez ile 36. dakikada Trezeguet kaydetti.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde dördüncü beraberliğini alan Beşiktaş 19 puana, üçüncü beraberliğini alan Trabzonspor ise 18 puana yükseldi.

Öte yandana siyah-beyazlı trübünler maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'i istifaya davet etti.

Beşiktaş, ligin 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılşacak. Trabzonspor ise Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde altıpasın içinde Maxi Gomez'in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.

24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Weghorst'un karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Dele Alli'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 28. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rosier, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Larsen'in ters vuruşunda top filelere gitti. 1-1.

GOL - 36. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Beşiktaş'ın kendi yarı sahasında soldan kullandığı taç atışında Masuaku'nun hatalı pası sonucunda Trezeguet topu kontrol etti. Mısırlı oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ersin Destanoğlu'yla karşı karşıya yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada Trabzonspor üçüncü gole yaklaştı. Josef'in hatalı pası sonucunda topu kapan Umut Bozok, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL - 70. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Redmond'un sağdan ortasında altıpasın içinde iyi yükselen Weghorst'un yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Topu takip eden Cenk Tosun, altıpasın sağında dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

89. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına gelen topu kornere çeldi.

KIRMIZI KART - 90+6. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Orta sahada Yusuf Yazıcı'nın arkadan müdahalesi sonucunda Gedson yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, önce Yusuf'a sarı kartını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen hakem Şansalan, Yusuf Yazıcı'yı kırmızı kartla cezalandırdı.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan (Dk. 68 Gedson Fernandes), Dele Alli (Dk. 67 Cenk Tosun), Ghezzal (Dk. 45+1 Nathan Redmond), N'Koudou (Dk. 84 Muleka), Weghorst.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı (Dk. 85 Denswill), Gbamin, Marek Hamsik (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Bakasetas (Dk. 80 Manolis Siopis), Abdülkadir Ömür (Dk. 56 Umut Bozok), Trezeguet, Gomez (Dk. 56 Enis Bardhi).

Goller: Dk. 11 Maxi Gomez, Dk. 36 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 29 Larsen (kendi kalesine), Dk. 70 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 32 Bakasetas, Dk. 90+2 Bardhi, Dk. 90+7 Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Dk. 90+2 Rosier, Dk. 90+5 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)