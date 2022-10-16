Trabzonspor, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynadığı son 6 karşılaşmada mağlup olmadı. Bordo-mavili takım, Beşiktaş ile 2017-2018 sezonundan bu yana deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

İki takım arasında berabere biten söz konusu 4 mücadelede 2-2'lik skorla sonuçlandı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Karadeniz temsilcisi, 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısında sadece tek mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Kasım 2016'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.

Maxi Gomez ligde ilk golünü attı

Trabzonspor'un Uruguaylı futbolcusu Maxi Gomez, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Sezon başında İspanya ekibi Valencia'dan transfer edilen 26 yaşındaki santrfor, ligde çıktığı beşinci maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maxi Gomez, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 yenildiği müsabakada da fileleri havalandırmıştı.

Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü

Trabzonspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Gedson Fernandes'e yaptığı faulün ardından hakem Ali Şansalan bordo-mavili oyuncuya ilk önce sarı kart gösterdi, daha sonra VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Şansalan pozisyonu tekrar inceleyerek 90+6. dakikada Yusuf Yazıcı'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.