İzmir Ülkü Park Pisti’nde gerçekleştirilen Türkiye Bitci Pist Şampiyonası’nın son ayak yarışlarında TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300 ve 125 SP kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.

TMFGP 1000 cc'de ilk 3 sıra Murat Deniz, Yiğit Fazlı Erçelik ve Ahmet Önal'dan oluştu.

Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliğinde organize edilen R25 Kadınlar Kupası’nın son yarışı da gerçekleştirildi. Sahra Su Önkaya'nın birinciliğe ulaştığı yarışta Pınar Altuğ Tüfekçioğlu ikinci, Dirim İkiz de üçüncülüğü elde etti.

Yapılacak değerlendirmenin ardından 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nı kategorilerinde kazananlar açıklanacak.