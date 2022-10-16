Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario, son iki buçuk senedir terapi gördüğünü açıkladı. Marca'ya röportaj veren efsane futbolcu ruh sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

İki buçuk yıldır terapi gördüğünü söyleyen Ronaldo, futbolculuk döneminde ruh sağlığına önem verilmediğini itiraf etti.

"Çok büyük bir zihinsel zorlanmaya maruz kalmışız"

Ronaldo Nazario, kendini eskiye oranla daha güçlü hissettiğini söyledi. Ronaldo, futbolculuk döneminde ruh sağlığı ile ilgili hiç bir endişesinin olmadığını belirtti.

"Geriye dönüp baktığımda görüyorum ki, çok ama çok büyük bir zihinsel zorlanmaya maruz kalmışız ve buna hiçbir zaman hazırlık yapılmamış. Bugün, oyuncular buna çok daha hazır. Her gün tıbbi yardım alıyorlar. Her oyuncunun profili, nasıl tepki verdikleri daha fazla inceleniyor."

"Gerçek şu ki, bu tür problemlerin var olduğunu bile bilmiyorduk"

Brezilyalı efsane, futbolculuk döneminde yaşadığı fiziksel yaralanmalar ve sakatlıkların ruhsal sağlığını da etkilediğini söyledi.

"Gerçek şu ki, bu tür problemlerin var olduğunu bile bilmiyorduk. Bunlar bizim kuşağımız arasında tamamen görmezden gelinirdi. Birçok kişi, mahremiyet ve özgürlük eksikliği yüzünden zor zamanlar geçirdi. Hatta depresyona girdi."

1998 ve 2002 yıllarında Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter ve Milan'da forma giydi.