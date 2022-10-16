Adaletspor ve Eriklice Zeytinspor, Süleymanpaşa 1 Nolu Saha'da karşılaştı.

Eriklice Zeytinspor futbolcuları sahaya, hayatını kaybeden maden işçilerinin anısına başlarına baret takarak çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Maç öncesi, yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Futbolculardan Nazmi Çetin, Bartın'daki maden ocağında yaşanan olay için çok üzgün olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çetin, hayatını kaybeden işçiler için farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

"Ülke olarak çok üzgünüz. Böyle bir olayın olmasını hiçbirimiz istemezdik. Moralimiz çok bozuk. Şehit olan maden işçilerinin ailelerine başsağlığı, yaralı olanlara ise canıgönülden acil şifalar diliyoruz. Takım olarak çok üzgünüz ve onlara bu şekilde destek olmak istedik."

[Fotoğraf: AA]