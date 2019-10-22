Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak Trabzonspor-Krasnodar maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1- Batı Alt VIP Tribün: 500 lira

Kategori 2- Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Kategori 3- Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Kategori 4- Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 5- Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 6- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 7- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira

Kategori 8- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira

Açıklamada, karşılaşma için Passolig'in yanı sıra kağıt bilet uygulamasının da geçerli olacağı aktarılarak, "Passolig sahipleri hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecek, kağıt biletler ise sadece gişelerden temin edilebilecektir." ifadesine yer verildi.

İki takımın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcu Anthony Nwakaeme'nin katılacağı basın toplantısının, 23 Ekim Çarşamba günü saat 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde yapılacağı kaydedildi. Basın toplantısının ardından saat 17.00'de tesislerde yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı aktarıldı.



Rus ekibi Krasnodar'ın teknik direktörü Sergei Matveev'in de saat 18.30'da Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.Krasnodar takımının, basın toplantısının ardından saat 19.00'da statta yapacağı antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı duyuruldu.

Kaynak: AA