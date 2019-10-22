Göztepe kulübü başkanı Mehmet Sepil, inşaat çalışmaları devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yaptığı açıklamada, camia olarak stadı 95 yıldır beklediklerini, "hayal olarak" görülen projenin tamamlanmasına çok az kaldığını söyledi.

"İkinci yarının ilk maçını stadımızda oynayacağız"

Stadın Göztepe camiası için çok önemli olduğunu ve bir eksikliğin tamamlanacağını belirten Sepil, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Göztepe camiası için hep bir şeyimiz noksandı. Eviniz yok. Onun için 'Evimize dönüyoruz' diyoruz. Artık bitiyor. İnşaatta tabii ki her zaman sürpriz oluyor ama şu an gözüktüğü kadarıyla ikinci yarının ilk maçını stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla stadımızın açılışını, ikinci yarıda yapabileceğimizi görüyoruz."

Sepil, o karşılaşmada seyirciyle oturacağını aktararak, "Çünkü benim için locada seyredilecek bir maç değil. Seyirciyle beraber olacağım. Stada bakarsanız zaten, statla tribünler çok yakın. İlişki muazzam. Yani burada oynayacak takımlar, karşılarında çok zevkli, seyircisiyle ve camiasıyla bütünleşen bir takım görecek" dedi.

Kaynak: AA