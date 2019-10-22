Spor
Türk Telekom, Sassari'yi ağırlayacak22 Ekim 2019 Salı 10:34 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 10:41
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında 23 Ekim Çarşamba günü İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.
Başkent ekibi, gruptaki ilk maçında konuk olduğu İsrail temsilcisi UNET Holon'u 82-79 yenmişti.
Dinamo Sassari ise Litvanya ekibi Lietkabelis'i sahasında 79-78 mağlup etmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Telekom Sassari FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu