Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, sporda yarınlara dair önemli projelerinin bulunduğunu söyledi.

"Statların bu hale gelmesine izin vermeyeceğiz"

Kasapoğlu, statları gerek kulüplere gerek yerel yönetimlere en yeni şekliyle devrettiklerini belirtti.

"Son günlerde ortaya çıkan tartışmalardan biri statların bakımsızlığı. Maalesef tüm kamuoyu tarafından bilinmediği için bakanlığımız dünyanın en modern statlarını inşa ediyor. En güzel şekliyle ya kulübe devrediyor ya da ilgili yerel yönetime devrediyor. En son Göztepe stadının resmi açılışını yaptık. Dünyanın en güzel statlarından birine aday gösterildi. Statlar teslim edildikten sonra ilgili yönetimlerin vicdanına bırakılıyor. Gelinen noktada federasyonumuzla da konuştuk. Bununla ilgili yaptırım, öncelikle sıkı denetim. Federasyonumuzun önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalarla statların bu hale gelmesine izin vermeyeceğiz."

Bakan Kasapoğlu: Stadyum zeminlerinin kötü duruma düşmesine izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/W6ZA5YB4af — TRT Spor (@trtspor) March 10, 2021

"Federasyon yaptırımı uygulayacak. Biz de denetimleri devam ettireceğiz"

Kasapoğlu, kulüplerin statların bakımına da özen göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

"Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun mazereti olmaz. Bu statların hem yaşayan merkezler olması konusunda hem de maç oynandığı vakit sporcu sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmesine izin vermemek lazım. Sporcularımızın sağlığı her şeyden önemli. Onların zarar görmemesi adına da bu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gerekirse profesyonel destek alacak gerekirse federasyon gerekli yaptırımı uygulayacak. Biz de önümüzdeki süreçte bununla ilgili denetimleri güçlü şekilde devam ettireceğiz. Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum."

Hakem tartışmaları

Kasapoğlu, Türk futbolundaki tartışmalara değindi.

"Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Bu konuda bir sıkıntı var. Altyapıyı konuşmamız lazım, kişileri bırakıp sistemi konuşmalıyız. Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var."

"Futbolda amatör liglerimizi de federasyon 17 Nisan'da başlatacak"

Bakan Kasapoğlu, kısır tartışmaların yerine sporcu ve başarı hikayelerinin sporcuları daha çok motive edeceğini söyledi. Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre maçların oynanmadığını hatırlattı.

"Federasyon başarılı şekilde tedbirleri uygulayarak süreci gerçekleştiriyor. Sporun lokomotifi futbolda amatör liglerimizi de federasyon 17 Nisan'da başlatacak. Tüm amatör camiamıza başarı diliyorum, sağlık diliyorum. Tedbirlere ve tabii ki bu anlamda gerekli çalışmaları federasyonumuz hem bölgelerde yapıyor hem de biz de bakanlık olarak sporcularımızın bu anlamdaki sağlıkları konusunda çalışıyoruz. Önemli olan sağlık. Sporcularımızın sağlığı, gençlerimizin sağlığı, milletimizin sağlığı ve ülke olarak bu doğrultuda tüm birimlerimizi harekete geçirerek inşallah bu liglerin hem başlatılması, akabinde de rekabetçi, dostça, kardeşçe olduğu müsabakaları da temenni ediyorum, başarı diliyorum."

"Yarınlara dair projelerimiz var"

Kasapoğlu, sporun ulusal gücü sayesinde birçok sorunun üzerinden gelinebildiğini belirtti.

"Sporun tüm paydaşlarıyla yapmış olduğum bugüne kadarki çalışmalarda gelinen nokta ve bununla paralel çok güçlü bir nüfusu barındırmamız sebebiyle yarınlara dair projelerimiz var. Ülke olarak sporun gücünü daha farklı boyutlara taşıma durumumuz söz konusu."

[Fotoğraf: DHA]

"Bu devrimlerin süreklilik arz etmesi gerekiyor"

Bakan Kasapoğlu, salgını ülke olarak fırsata dönüştürdüklerini vurguladı.

"Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş olduğu pek çok mücadele ve bu noktada kazanımları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma ve emek var. Bu noktada gelinen aşama her alanda bir iddiayı ortaya koyuyor. Sanayi, sağlık, ekonomik altyapı, teknoloji, eğitim ve tabii ki her alanda olduğu gibi spor ve gençlik yatırımlarıyla devasa bir yatırım ve bununla birlikte yatırımların insana dokunması noktasındaki pek çok çaba, faaliyet, gayret, organizasyon... Geriye dönüp baktığımızda pek çok başarıyı ve devrimi görüyoruz. Bu devrimlerin süreklilik arz etmesi gerekiyor. Bu dinamizmle yılmadan, usanmadan, mücadeleden vazgeçmeden her geçen gün değişen dünyanın yeni bir söylemle, yeni bir projeyle önünde olmak gerekiyor."

Gençlik ve Spor Bakanı, sporun çok popüler bir konu olduğunu aktardı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kattığı önemli etkiler var. Bizler bu doğrultuda hep ileriye bakacağız. Hedeflerimizi her geçen gün daha yukarı, daha yükseğe koyarak ülkemizi bu anlamda gelişmişlik noktasında, kalkınma noktasında her alandaki seviyesinde daha yukarılara taşımanın gayreti içinde olacağız. Spor çok popüler bir olgu, bir konu. Zira gençlik çok dinamik ve aynı zamanda ülke olarak çok avantajlı durumumuzun olduğu bir konu."

"Sporun da parlayan yıldızını daha parlak hale getireceğiz"

Kasapoğlu, sporu yarınlara güçlü kılma adına çalıştıklarını anlattı.

"Sporun sorunlarını nasıl çözeriz, yarınlara daha dinamik, kuşatıcı, üretken bir yapıyla kavuştururuz onun gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl spor kulüpleri ve federasyonlarıyla çalıştay düzenledik, tüm spor ailesini davet ettik. Kulüp, kurum, federasyon herkes eteğindeki taşı döksün, düşüncesini, önerisini ortaya koysun ve birlikte yürüdüğümüz bu yolda artık ne tür bir vizyonla, nasıl bir yaklaşımla bu sorunları çözer, yapıyı nasıl daha sağlıklı hale getiririz, sistemi nasıl daha üretken bir yapıya kavuştururuz bunları konuşuruz dedik. Faydalı bir çalışma gerçekleşti. Kulüplerimizin idari anlamda, finansal noktada geldiği durum da hepimizin inandığı gibi iyileştirme, reform ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda özellikle yönetimlerin sorumlu olması, kulüpleriyle, federasyonlarıyla hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken yine tüm branşlarıyla devletin ciddi bir desteğinden de özellikle son yıllarda bahsetmek gerekiyor. İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verebilir bir mantıkla, şeffaflıkla idare edilen yeni yapılarla sporumuz tüm branşlarıyla çok daha farklı bir noktaya gelecek. Yarınların daha güçlü Türkiye'sinde sporun da parlayan yıldızını daha parlak hale getireceğiz."

"Kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin şeffaf olması hedefimiz"

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin şeffaf olması gerektiğini dile getirdi.

"Kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin sorumlu olması, şeffaf olması hedefimiz. Hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken yine tüm branşlarıyla özellikle son yıllarda devletin ciddi bir desteğinden de bahsetmek gerekiyor. İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verebilir bir mantıkla, şeffaflıkla idare edilen yeni yapılarla sporumuz tüm branşlarda farklı noktaya gelecek. Herkes şapkasını önüne koysun, dedik. Bu noktada kulüplerin açıkçası sürdürülemez durumunu sürdürülebilir ve üretken yapı haline getirelim. Özellikle sporu, Türk halkı için erişilebilir hale getirelim. Sporu tabana yaymak, bir kültür, bir bilinç haline getirmek istiyoruz. Bu kadar tesis altyapısı ve ciddi anlamda bir seferberlik durumundan bahsediyoruz. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle herkesi spora katma ve herkesin yaşamının bir parçası haline getirme taahhüdümüz var. Bu noktada da her geçen gün mesafe katediyoruz. Kulüplerin ve federasyonların değişecek yeni yapılarıyla bu hıza ayak uydurmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin şeffaf olması hedefimiz. Dinamik ve güçlü bir potansiyeli içinde barındıran bir nüfusuz. Yetenekli gençlerimiz ve çocuklarımız var. Bunları tesadüfe bırakmadan planlayarak, takip ederek ve destekleyerek onları yıldızlar olarak ortaya çıkarma görevimiz var. Bunu hep birlikte başarma durumundayız."

[Fotoğraf: AA]

"Keşfettiğimiz gençler yarınımız adına bize çok umut veriyor"

Kasapoğlu, bakanlık olarak yetenek taraması ve spora yönlendirme projelerine önem verdiklerini belirtti.

"1,5 milyona yakın çocuğumuzu farklı testlerle taradık ve bu noktada 100 bin ve sonrasında gelen 30 bin civarında yakından takip ettiğimiz gencimiz var. Taranan bütün çocuklarımızı spora katma, spor kültürüyle yetiştirme, en azından bir branşla ilgilenmelerini sağlama adına bu projelerimize çok önem veriyoruz. Sadece yetenekleri keşfetme değil, spora yönlendirme, bunu da ilkokulda başarma zorunluluğumuz var. Geçen yıl salgın nedeniyle okulların kapalı olması bunu biraz engelledi ama önümüzdeki süreçte bunu güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacağız. Özellikle yetenek taramasında keşfettiğimiz gençler, almış olduğumuz sonuçlarla yarınımız adına bize çok umut veriyor."

Sporcu bursu

Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla "Sporcu Bursu" projesinin tanıtımını yaptıklarını hatırlattı.

"Yıllardır konuşulan konuydu. Bu ihtiyaç duyulan konuydu. 'Spora mı devam okula mı devam ikilemi, yıllarca sporcunun verdiği gayret var, alın teri var anne ve babanın gayreti var. İş üniversite kapısına geldiğinde bir tercihe dönüşüyor. Onca emek ya orada kalıyor ya da üniversite hayaline; doktor mu olacak, mühendis mi olacak, avukat mı olacak, işletmeci mi olacak, o hayaline maalesef son vermek zorunda kalıyordu. Vakıf üniversiteleriyle yaptığımız bu çalışmayla bu müzmin ikileme son verdik. Bizim için büyük bir heyecan ve büyük bir gurur. Yarınların güçlü Türkiye'sinde inanıyorum ki çok güçlü bir başlangıç olacak. Sporcu, sporunu eğitimle sürdürecek. Hayallerini bu manada bırakmayacak gençlerle inanıyorum ki farklı bir tabloya doğru yürüyeceğiz. Bunu da liselerde, ortaokullarda, özel eğitim kurumlarıyla yapacağımız çalışmalarla yapacağız. Bir kısmını gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yine yapacağız. Yine liselerde, ortaokullarda burslarla bu desteği güçlendirerek devam ettireceğiz."

"Cimnastik, yüzme ve atletizmle beraber öncelikli branşlarımızdan biri"

Kasapoğlu, eğitimle sporu entegre eden anlayışlarıyla yarınlardaki güçlü nesilleri daha farklı tabloyu hep birlikte göreceklerini kaydetti.

"Sporu bu anlamda pek çok branşıyla önemseyen anlayışımızla geçtiğimiz süreçte özellikle 2019'da, 2020'nin son sürecinde cimnastikteki başarıları gördük. Cimnastik bizim temel aldığımız, yüzme ve atletizmle beraber öncelikli branşlarımızdan biri. Ve bu her branşta da 'öncü başarılar' diyorum. Öncü başarıları önümüzdeki süreçte hem tabana yayılmış şekilde bir anlayışla, şu an İstanbul'da mükemmel bir cimnastik eğitim merkezimizi tamamladık. Hem kampıyla hem eğitim merkeziyle Türkiye'nin gözbebeği oldu. Cimnastikte ilgili çalışmaları Ankara ve diğer illerde de güçlendireceğiz. Statlar yapıyoruz. Statlarımızı yeni branşlarla destekleyeceğiz. Atletizm yüksek performans merkezi hazır."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, "Yüzme bilmeyen kalmasın" kampanyasıyla bu branşta da önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"Havuzlarımız, 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemizle birlikte dolu dolu, verimli şekilde değerlendireceğimiz ve yenilerini her geçen gün kattığımız havuzlarımız. 7/24 hizmet politikasıyla halkımızın tümüne kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla hizmet veren tesislerimiz, inanıyorum ki hem yüzmede hem cimnastikte hem atletizmde inanıyorum ki hem de diğer branşlarda çok farklı tabloları bize gösterecek."

"Yüzme bilmeyen herkese yüzme öğretme hedefimiz var"

Kasapoğlu, gerek bakanlığın gerek başta kamu olmak üzere Türkiye'deki tüm imkanların kullanılması temel hedefleri olduğunu vurguladı.

"Yüzme bilmeyen herkese yüzme öğretme hedefimiz var. Havuz olmayan yerlere okul bahçelerine ve beldelere portatif havuzlarla bu imkanı bizzat halkımızın ayağına götürüyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 100 tanesini halkımızla buluşturduk. Bu yıl inşallah 200'ü aşacak, yeni ilavelerle beraber geçtğimiz yılla 300'ü bulacak. Sadece tesis değil, bunların gece gündüz kullanılmasını çok önemsiyoruz. Antrenörleri nerede olursa olsun tüm antrenörleri de seferber ederek bu projeyi sizlerle beraber daha yukarı taşıyacağız."

Kasapoğlu, Spor medyasının başarıları ve diğer branşları görünür kılmasında önemli olduğuna değindi.

"Yüzmeyi, atletizmi, boksu, judoyu, tekvandoyu karateyi, satrancı, ismini sayamadığım pek çok branşı artık sizlerin daha görünür kılmanız gerekiyor. Hem ter döken sporcularımıza hem ailelerine hem de aziz millete en önemli sorumluluklarımızdan birinin bu olduğun düşünüyorum. Destekleme, moral verme adına bu görünürlüğün çok anlamlı, çok hayati olduğunu düşünüyorum. Sporu birkaç branşta görmüyoruz, çalışmalarımızla bunu ortaya koyuyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Kadınlarımız tesislerimizden öncelikle hizmet alma hakkına sahipler"

Kasapoğlu, kadınların da toplumun öncüleri olduğunu kaydetti.

"Gerek eş olarak gerek anne, arkadaş ve dost olarak kadınların öncü misyonunu çok ciddi şekilde sporda da değerlendirmemiz gerekiyor. Onların başarılarını hep birlikte görüyoruz. Cimnastikte, voleybolda, basketbolda futbolda pek çok branşta güreşiyle yüzmesiyle her alanda sporcularımız var. Kadınlarımız tesislerimizden, faaliyetlerimizden öncelikle hizmet alma hakkına sahipler. Kadınlarımızın spora olan ilgisini ne kadar yukarı çıkarırsak spor toplumu olma konusunda o derece başarılı olacağımızı düşünüyoruz. İnanıyorum ki kadınlarımız başta olmak üzere tüm toplum spora erişilebilirlik konusunda büyük ölçüde başarılı oldu ve başarıyor."