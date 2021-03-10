Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tur heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, 11 Mart Perşembe günü oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.55 Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya)
20.55 Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Granada (İspanya) - Molde (Norveç)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
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