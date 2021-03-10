Gerrard, Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Liverpool'da Klopp'un yerine geçeceği iddiaları üzerine İngiliz basınına konuştu.

"Şu an en iyi menajerlerden birine sahibiz, onu seviyorum"

40 yaşındaki çalıştırıcı, kulüpte teknik direktör değişikliğinin konuşulmaması gerektiğini savundu.

"Liverpool taraftarı teknik direktör olarak beni değil Jürgen Klopp'u istiyor. Ben de onları destekliyorum. Şu an en iyi menajerlerden birine sahibiz, onu seviyorum."

"Liverpool menajeri olmak bir rüya mı, evet öyle ama henüz değil"

Gerrard, futbolculuk kariyerinde 19 yıl forma giydiği Liverpool'da gelecekte görev almak istediğini de kaydetti.

"Liverpool benim kulübüm, orada harika bir yolculuk geçirdim. Bir gün Liverpool menajeri olmak benim için bir rüya mı, evet öyle ama henüz değil."

2018 yılından beri Rangers'ı çalıştıran Gerrard, İskoç ekibini 10 yıl aranın ardından Premiership'te şampiyonluğa taşımıştı.