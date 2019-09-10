İlk uluslararası resmi maçını Eylül 2016’da oynayan Kosova, EURO 2020 elemelerinde son olarak Çekya’yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Takım, tam 15 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.

Yaklaşık 1.8 milyon nüfusa sahip olan bu ülke, henüz 3 yıl önce FIFA ve UEFA üyesi seçildi, bunun için de 8 yıl boyunca uğraştı.

Sırbistan'dan kopup bağımsızlığını 2008 yılında ilan eden Kosova'yı Sırbistan ile birlikte bazı ülkeler hala tanımıyor.

Futbolun en büyük sahnelerinde 'parlayan bir yıldız' olan Kosova'nın 'futbol zaferi'nin arkasında tanıdık bir yüz var: Fadıl Vokrri...

1990-92 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Vokrri, centilmen görüntüsü ile taraftarın gönlünde taht kurmuş ve 2 sezonda attığı 19 golle Türkiye kariyerini geride bırakmıştı.

Ömrünün son dönemini de Federasyon Başkanı olarak ülke futboluna adayan Vokkri, ülkesi Kosova'da bir kahraman olarak görülüyor.

Geçtiğimiz yıl 57 yaşında hayatını kaybettikten sonra milli takımın maçlarını oynadığı stadyumun ismi Fadil Vokrri Stadyumu olarak değiştirildi.

Vokrri, 2008 yılında Kosova Futbol Federasyonu başkanlığına getirildiğinde her şeye sıfırdan başladı.

Ofisleri Priştine’de bir apartman dairesindeydi ve sadece iki oda, iki masa, iki bilgisayardan oluşuyordu.

Vokrri, parası olmayan bir kuruluştan sorumluydu. Altyapısı hiç olmayan ve herhangi bir resmi maç oynama hakkı bulunmayan bir milli takım vardı.

Sahip olduğu tek şey itibarıydı. Kosova’nın yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak gösteriliyordu.

Vokrri, Sırbistan sınırına yakın olan Podujeva’da büyüdü. O zamanlar Kosova’nın geri kalanı gibi Podujeva da Yugoslavya’nın bir parçasıydı.

Futbola kendi şehrinin takımı olan Llapi’de başlayan Vokrri daha sonra Priştine’ye taşındı. 1986 yılında kariyerinin en güzel üç yılı olduğunu söylediği Partizan’a transfer oldu.

1987’de lig şampiyonluğunu ve 1989’da kupayı kazandı. Başarılı performansı İtalyan devi Juventus’un dikkatini çekti ve Vokrri ile ilgilenmeye başladı.

Ancak Vokrri bu teklifi geri çevirmek zorunda kaldı. Çünkü iki yıllık zorunlu askerlik görevini tamamlamamıştı ve yurt dışına çıkamadı.

Partizan için oynarken askerlik görevini tamamladı. Daha sonra ülkeden ayrıldı ve Fransız kulübü Nimes ile sözleşme imzaladı.

Vokrri, Yugoslavya ile çıktığı ilk maçta İskoçya’ya 6-1 mağlup oldu ve takımının tek golünü kaydetti.

1984 ve 1987 yılları arasında 12 kez milli olan Vokrri, bunlarında altısına ilk 11’de başladı.

Vokrri savaş sona erdikten 5 yıl sonra Fransa’dan Sırbistan’a geri döndü.

FIFA, üyelik yolundaki ilk girişimlerini reddetti

FIFA, 2008 yılında Kosova’nın üyelik yolundaki ilk girişimlerini reddetti ve tanınmayan devletlere karşı gayri resmi maçlar oynamaya devam ettiler.

O zamanki Kosova kadrosunda bulunan oyuncular ya birkaç yıl önce evlerinden kaçmak zorunda kalmıştı ya da silahlarını alıp savaşan insanlardı.

Kosovalı futbolcular maçtan sonra formalarını yıkıyor

FIFA, Kosova’nın belirli şartlar yerine getirildiği sürece üye ülkelerle hazırlık maçları oynamasına izin verdi.

Kosova ilk resmi hazırlık maçını Mitrovica’da oynandı. Haiti ile oynana karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kosova kökenli futbolcular olan Arnavutluk kalecisi Samir Ujkani, Finlandiyalı Lum Rexhepi, Norveçli Ardian Gashi ve İsviçreli Albert Bunjaku Kosova’nın çağrısını kabul etti ve Kosova için oynamaya başladı.

Mayıs 2016’da Vokrri’nin tüm çabaları meyve verdi ve Kosova önce UEFA ardından FIFA tarafından tam üye olarak kabul edildi.

UEFA oylamasında 28 lehte, 24 aleyhte ve iki geçersiz oy vardı. Sırbistan karara itiraz etse de UEFA’nın kararı onaylandı.

Artık Kosova resmi bir milli takıma sahipti.

Kosova ilk resmi maçına başlamadan beş saat önce takım hala 19 kez Norveç milli takım formasını giyen ve en yetenekli oyunculardan olan Valon Berisha dahil olmak üzere 6 futbolcunun artık Kosova için oynayacakları izni bekliyordu.

Sonunda izin geldi ve 5 Eylül 2016 tarihinde Kosova, 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında Finlandiya ile karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu, Kosova için oldukça iyi bir başlangıçtı ve karşılaşma sonunda duygu dolu anlar yaşandı.

Ancak bu maçın ardından Kosova art arda dokuz mağlubiyet aldı ve grubunu son sırada tamamladı ama durum şimdi çok farklı.

15 maçtır yenilmiyor

EURO 2020 Elemelerinde İngiltere ile karşılaşacak olan Kosova 15 maçtır yenilmiyor. Son yenilgilerini Ekim 2017’de aldı ve bu maçların 6 tanesi UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasıydı.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 ülkeden, Azerbaycan, Romanya, Rusya ve İspanya, Kosova'yı tanımıyor.

Kaynak: TRT Spor