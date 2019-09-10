Kolombiyalı yıldız golcü Galatasaray'a transferiyle ilgili ''Galatasaray'ın teklifi Haziran ayı başında teklifi olmuştu. İlk günden itibaren pozitiftim. Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Çok heyecanlanmıştım.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de başka takımdan teklif almadığını söyleyen Falcao, kendisine Avrupa ve Amerika'dan teklifler olduğunu dile getirdi.

"Avrupa'da iyi işler yapabiliriz"

Galatasaray'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan yıldız golcü, taraftarların coşkusuyla Avrupa'da iyi işler yapabileceklerini söyledi.

33 yaşındaki futbolcu kendisine yapılan coşkulu karşılama süreciyle ilgili ise İnanılmaz bir karşılamaydı.Taraftara bir kez daha teşekkür ederim. Galatasaray taraftarını izledim, böyle bir karşılama bekliyordum. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi çok tutkulu insanlar.'' ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız inanılmaz şeyler yaşattı"

Galatasaray taraftarının kendisine inanılmaz şeyler yaşattığını dile getiren Falcao, ''Ben de gollerimle onları mutlu etmek istiyorum. Mesajlarıyla hep destek verdiler, en iyisini hak ediyorlar. Taraftarım üçlü isterse cuma günü de seve seve çektiririm" dedi.

Falcao bu hafta iyi çalıştığını ve Fatih Terim'in görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında forma giymek istediğini söyledi.

Kaynak: TRT Spor