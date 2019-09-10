Spor
Chris Singleton Anadolu Efes'te10 Eylül 2019 Salı 11:18 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 11:20
Anadolu Efes, son olarak Barcelona'da forma giyen Amerikalı forvet Chris Singleton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirildi.
Avrupa kariyerinde Lokomotiv Kuban, Panathinaikos ve Barcelona formalarını giyen Chris Singleton, geçen sezon İspanyol ekibinde görev aldığı 35 THY Avrupa Ligi maçında 8 sayı ve 4,4 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.
Kaynak: AA
Etiketler: transfer Chris Singleton basketbol Anadolu Efes