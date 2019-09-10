Roma'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder, Real Madrid'in transfer listesinde.

İspanya basını, Brezilyalı Vinicius Junior'dan istediği verimi alamayan Madrid temsilcisinin bu bölge için arayışta olduğunu yazdı.

Başkan Florentino Perez'in milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i kadroda görmek istediği belirtildi.

Haberde, Cengiz'den övgüyle bahsedilirken; "O, Roma'nın lideri, hızlı, yetenekli, sağda oynuyor ama sol ayağıyla mükemmel goller atıyor" ifadesi kullanıldı.

İki yıl önce Roma'ya gelen 22 yaşındaki futbolcunun gelişimini sürdürdüğü belirtildi.

Cengiz'in transferinin gerçekleşmesi halinde de Vinicius Junior'un forma şansının kalmayacağı vurgulandı.

Kaynak: TRT Spor