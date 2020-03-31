Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi, yayıncı kuruluşları ve dolayısıyla kulüpleri olumsuz etkiledi.

Fransa Lig 1'in ortak yayıncılarından Canal Plus, maçlar oynanmayacağı için kulüplere Nisan ayı dönemine ait 110 milyon euroluk ödemeyi yapmayacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara, kulüpleri düşündürüyor. Birçok spor dalında olduğu gibi futbolda da en önemli gelir kaynağı, televizyon yayın hakları.

Liglerin ertelenmesinden dolayı bu kazançtan mahrum kalmaya başlayan kulüplerin gelirleri, ciddi şekilde azaldı.

Fransa Lig 1'in yayıncı kuruluşlarından Canal plus, Nisan dönemine ait 110 milyon euroluk ödemeyi yapmayacağını açıkladı.

Canal plus yönetimi, Fransa Lig Birliği'ne gönderdiği mektupta, "Maçlar ertelendiği için ödemeleri askıya aldık. Hükümet maçları oynatmaya karar verdiğinde ödeme planı için tekrar masaya otururuz" ifadesine yer verdi.

Maçlar izlenmedikçe Canal Plus'ın kaynak yaratamayacağına vurgu yapılan mektupta, "Yayın sözleşmesinde karşılaşmalar oynanmadığında ödeme yapılacağına dair bir madde yok" denildi.