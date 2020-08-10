Federasyondan yapılan açıklamada, organizasyon için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Şimşek'in resmi protokole imza attıkları ifade edildi.

Belediye başkanı Güler, triatlon branşını her zaman desteklediklerini belirterek, "Bu sene bizim için bir başlangıçtır. Bu yarışın geliştirilerek uluslararası bir organizasyona dönüştürülmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyonun genel koordinatörü Şimşek ise, "Sezonun ilk triatlon yarışı için özel bir şehir seçtik. Yaylaları, mutfağı, denizi ve tarihi zenginliklerinin gölgesinde, pandemi önlemlerini hassasiyetle alacağımız yarışa, tüm sporcularımızı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

30 Ağustos'ta standart ve sprint mesafede koşulacak Altınpost Triatlon Yarışları için kayıtların en kısa sürede açılacağı kaydedildi.